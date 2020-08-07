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أخبار العالم

ويستمر الاستفزاز.. إسرائيليون يجمعون التبرعات لسكان بيروت.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشر حساب إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، قالت إنه يوثق قيام مواطنين إسرائيليين بجمع تبرعات لسكان بيروت في أعقاب الفاجعة الكبيرة التي حلت بها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال إنه وجَه مسؤولي حكومته بالتواصل مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لبحث ما يمكن لتل أبيب فعله من أجل مساعدة لبنان، في ضوء تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

في السياق ذاته، أضاءت مدينة تل أبيب أبيب دار بلديتها بألوان العلم اللبناني، غداة انفجار بيروت وذلك تضامنًا مع لبنان الذي لا يزال من الناحية التقنية في حالة حرب مع إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن بلاده عرضت إرسال مساعدات إنسانية وأدوية إلى لبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت.

وجاء في بيان بهذا الصدد ، أن "إسرائيل توجهت إلى لبنان عبر القنوات الأمنية والدبلوماسية الدولية، وعرضت على الحكومة اللبنانية مساعدات إنسانية وطبية".


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