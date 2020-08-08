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برلمان

لدينا ثقة في القيادة السياسية.. برلمانية: مصر ترد على الاستفزازات بمنتهى الحكمة

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:05 ص
عالم مصر
عالم مصر
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فريدة محمد
أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، أن التحركات التي تقوم بها الدول المصرية على كافة المستويات تستهدف حماية الامن القومي المصري و  حماية دول  الجوار من التحركات الإرهابية.

وحذرت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، من المحاولات المغرضة التي تستهدف توطين الميليشيات والعناصر الإرهابية على الحدود الغربية المصرية، موضحة أن الدولة المصرية تتصدى و تتحرك في سبيل  القضاء على الاٍرهاب سواء داخل الحدود المصرية أو خارجها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تأخذ حذرها لانها لا تريد دخول اي عناصر ارهابية  داخل الحدود المصرية كما تسعى للحفاظ على أمن دول الجوار، قائلة:" نثق في مؤسسات الدولة و لديها جيش قوي يستطيع  ان يتصدى بقوة لهذه العناصر".

وأكدت النائبة ميرفت الكسان أن ردود الفعل  المصرية على الاستفزازات تأتى في  منتهي  الحكمة، مضيفة " و لدينا الثقة في حكمة القيادة السياسية  حيث تقوم  اتخاذ القرارات المناسبة  في الوقت المناسب لحماية الامن القومي المصري، مضيفة أن مصر تسعى لحماية الدولة والحدود ومكافحة الاٍرهاب خاصة في ظل إرسال  تركيا الميليشيات والمرتزقة  لتحقيق أهدافها الاستعمارية  داخل ليبيا مضيفة" الجميع يقف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة لحماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية والأمنية للدولة المصرية.
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