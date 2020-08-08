لدينا ثقة في القيادة السياسية.. برلمانية: مصر ترد على الاستفزازات بمنتهى الحكمة

أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، أن التحركات التي تقوم بها الدول المصرية على كافة المستويات تستهدف حماية الامن القومي المصري و حماية دول الجوار من التحركات الإرهابية.





وحذرت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، من المحاولات المغرضة التي تستهدف توطين الميليشيات والعناصر الإرهابية على الحدود الغربية المصرية، موضحة أن الدولة المصرية تتصدى و تتحرك في سبيل القضاء على الاٍرهاب سواء داخل الحدود المصرية أو خارجها.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تأخذ حذرها لانها لا تريد دخول اي عناصر ارهابية داخل الحدود المصرية كما تسعى للحفاظ على أمن دول الجوار، قائلة:" نثق في مؤسسات الدولة و لديها جيش قوي يستطيع ان يتصدى بقوة لهذه العناصر".



