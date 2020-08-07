الهيئات الإعلامية الثلاث ترفع درجات استعدادها .. تشكل غرفا لمتابعة ورصد انتخابات الشيوخ ..وتتابع تصويت المصريين فى الخارج

الأعلى لتنظيم الإعلام:

عقوبات مشددة ضد وسائل الإعلام التي ستقوم بالنقل من وسائل التواصل الاجتماعى





الوطنية للصحافة:

تسهيل قيام الصحفيين بتغطية العملية الانتخابية وإجراءات التصويت وحل المشكلات





الوطنية للإعلام:

تسخير كافة إمكانيات الهيئة لتغطية العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية و المصداقية













استعدت الهيئات الإعلامية الثلاث ، ونقابة الإعلاميين بتشكيل غرف عمليات لمتابعة ورصد انتخابات مجلس الشيوخ .









وانتهت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي بتجهيز غرفة المتابعة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ ، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة يومي ٩ و ١٠ اغسطس لمتابعة تصويت المصريين بالخارج ،و يومي ١١ و ١٢ أغسطس للتصويت في الداخل .









وأكدت الهيئة على حرصها الشديد لتسهيل قيام الصحفيين بتغطية العملية الانتخابية وإجراءات التصويت وحل المشكلات التي قد تواجههم ، وتدعو الغرفة الصحفيين المكلفين بمتابعة الانتخابات بالتواصل المباشر معها ، لتذليل العقبات التي قد تحول دون القيام بدورهم.









وتتولى الغرفة رصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية خلال فترة الانتخابات .









وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة متابعة من أعضائها ، خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد مختار وعضوية كل من وليد عبد العزيز ، ودكتورة فاطمة سيد أحمد ، ومروة السيسي أمين عام الهيئة .









كما يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التغطية الإعلامية لانتخابات الشيوخ التى ستجرى خلال الشهر الجارى .









وقال الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيتخذ إجراءات بعقوبات مشددة ضد وسائل الإعلام التي ستقوم بالنقل من وسائل التواصل الاجتماعى فى تغطيتها للانتخابات الشيوخ .









وأكد الصالحي فى تصريح له أن هناك غرفة عمليات لمتابعة ورصد وسائل الإعلام المختلفة مشيرا الى إن المجلس يطالب كافة وسائل الإعلام الالتزام بنقل الأخبار من مصادرها الرسمية ومن التغطيات التي تتم بالتنسيق مع القنوات الشرعية وأولها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعهدت بتوفير كافة التسهيلات للصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة.









وأضاف وكيل المجلس أن من يخالف تلك التوصيات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات والتدابير التي أقرها المجلس، كما أن المجلس سيشكل غرفة عمليات من أعضائه لمتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ.









ودعا الصالحي كافة وسائل الإعلام بالرجوع لغرفة عمليات المجلس حال وجود أي معوقات تواجه مراسليها أو محرريها أثناء تغطيتهم لعملية الاقتراع.









من جانب آخر أعلن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك حرصا من الهيئة على تسهيل متابعة العاملين بها للانتخابات وضمان قيامهم بدورهم على أكمل وجه، مضيفا أن غرفة العمليات بدأت أولى مهامها اليوم بعقد أول اجتماع لها.









وأضاف حسين زين أنه سيتم تسخير كافة إمكانيات الهيئة لتغطية العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية و المصداقية ، مؤكدا أن الغرفة ستكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ورصد الأداء ولتسهيل متابعة الإعلاميين وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال أداء عملهم.









وقال طارق سعده نقيب الاعلاميين ان النقابة استعدت بكامل طاقتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ واداء الإعلاميين والتزامهم بالمهنية واستقائهم للأخبار من مصادرها الرسمية والتزامهم ايضا بميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن النقابة في ديسمبر ٢٠١٧









وأضاف نقيب الاعلاميين أن النقابة تمتلك مرصدا إعلاميا على اعلى مستوى ويعمل بصفة يومية طوال العام ويتابع عن كثب أداء الإعلاميين في كافة الوسائل الاعلامية ولكن وقت الأحداث الكبرى كانتخابات مجلس الشيوخ التي نحن بصددها تتضاعف طاقة العمل لترصد كل كبيرة وصغيرة خاصة بالحدث داخليا وخارجيا لتقديم صورة متكاملة ووافية عن التغطية الإعلامية للانتخابات













وذكر سعدة أن هناك تنسيقا جرى خلال الفترة الماضية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإعلاميين الذين يصرح لهم بالتغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها النواب









وأكمل نقيب الإعلاميين أنشأنا غرفة عمليات لمتابعة والاطمئنان على أداء الاعلاميين لعملهم بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه البعض







