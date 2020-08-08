مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابه.. 5 عادات خاطئة تسبب الإصابة به.. وأعراض تحذيرية لا تتجاهليها

قلة الحركة والسمنة.. 5 عادات خاطئة تسبب خشونة الركبة
أعراض تحذيرية لخشونة الركبة لا تتجاهليها
أعراض تحذيرية لخشونة الركبة لا تتجاهليها
تعتبر خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة والتي يعاني منها كبار السن بشكل كبير، وكذلك فهي تصيب الشباب نتيجة القيام ببعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على المفاصل وتسبب مع الوقت خشونة الركبة بدرجات مختلفة.
أسباب خشونة الركبة
وأوضح الدكتور محمد يحي أن الخشونة الأولية قد تحديث نتيجة عوامل عديدة منها تقدم السن وهنا يحدث اختلال في مكونات الغضاريف وتنقص كمية الماء حول الغضاريف في منطقة الركبة ، ويمكن علاجها بأدوية مثل الكولاجين والحقن المفصلية لتقليل احتكاك المفاصل .
أكد الدكتور محمد يحي أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر ، أن مرض خشونة الركبة الذي يعاني منه نسبة كبيرة من كبار السن والشباب أيضا، هي نوعين ، خشونة أولية وخشونة ثانوية.
وأشار أستاذ جراحة العظام إلى أن خشونة الركبة الثانوية قد يحدث نتيجة الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة أيضا.
وأوضح الدكتور محمد يحي أستاذ جراحة العظام، أنه في حالة الإصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف ، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة.
أما أعراض خشونة فهى ألام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة
وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم وإذا كنت تعاني من أعراض حادة فيمكنك اختيار موعد مع أخصائي أمراض الروماتيزم أولًا. قد يؤدي ذلك إلى تشخيص وعلاج أسرع.
يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية لإنتاج صورة من العظام والغضاريف. هذا حتى يتمكنوا من استبعاد الأسباب الأخرى لأعراضك ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بالسرطان. لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن النظام الغذائى قد يكون عاملًا أيضًا في حدوث التهاب المفاصل.
عادات وراء الخشونة
على الجانب الاخر نصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها:
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1- قلة الحركة والجلوس لوقت طويل من أخطر العادات لأنها تسبب الضغط على المفصل مما يسبب الخشونة مع مرور الوقت.
2- ضعف العظام نتيجة عدم الأغذية الصحية، وكذلك عدم كفاية الجسم من فيتامين د.
3- الضغط على مفصل الركبة بعدة طرق مثل جلسة القرفصاء أو "تربيع القدمين".
4- زيادة الوزن لها علاقة مباشرة بمشاكل العظام والغضاريف وخشونة الركبة.
5-الوقوف لساعات طويلة، فهي أيضا عادة خطيرة تسبب إجهاد السطح الغضروفي بالركبة
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كيف تحمى نفسك؟
ووفقا لموقع هيلث يمكن حماية نفسك من خشونة المفاصل من خلال إنقاص وزنك حتى لا يتم الضغط على المفاصل كما أن هناك بعض العادات اليومية التى يقوم بها الفرد تسبب إصابته بخشونة الركبة دون ان يدرى، منها الجلوس على الأرض والتى تؤثر على المفاصل، وعدم تحريك المفصل لفترة طويلة.
أطعمة تجنبيها لتحمى نفسك
على الجانب الآخر إليك مجموعه أطعمه يمكنها أن تساعدك على محاربة الإصابة بالخشونة ووفقا لموقع " powerofpositivity " وهى اتباع نظام غذائي غني بالدهون يكون السبب وراء ذلك ولكن في الوقت نفسه فإن تجنب الأطعمة التالية يقلل من خطر الإصابة بخشونة وآلام التهاب المفاصل.
-اللحوم المصنعة .. الدهون المشبعة في اللحوم هي التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب مؤلم للمفاصل.
- الحبوب المكررة .. تناول منتجات مثل الخبز الأبيض ورقائق التورتيلا ويزيد من المركبات المؤيدة للالتهابات ويؤدي إلى آلام التهاب المفاصل.