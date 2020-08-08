مرض العصر.. أعراض خشونة الركبة وأسبابه.. 5 عادات خاطئة تسبب الإصابة به.. وأعراض تحذيرية لا تتجاهليها

على الجانب الاخر نصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها:

الأسباب الأخرى لأعراضك ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بالسرطان. لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن النظام الغذائى قد يكون عاملًا أيضًا في حدوث التهاب المفاصل.

السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية لإنتاج صورة من العظام والغضاريف. هذا حتى يتمكنوا من

يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي و الأشعة المقطعية لإنتاج صورة من العظام والغضاريف. هذا حتى يتمكنوا من استبعاد الأسباب الأخرى لأعراضك ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بالسرطان. لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن النظام الغذائى قد يكون عاملًا أيضًا في حدوث التهاب المفاصل.

وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم وإذا كنت تعاني من أعراض حادة فيمكنك اختيار موعد مع أخصائي أمراض الروماتيزم أولًا. قد يؤدي ذلك إلى تشخيص وعلاج أسرع.

وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم وإذا كنت تعاني من أعراض حادة فيمكنك اختيار موعد مع أخصائي أمراض الروماتيزم أولًا. قد يؤدي ذلك إلى تشخيص وعلاج أسرع.

أما أعراض خشونة فهى ألام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة

أن الخشونة الأولية قد تحديث نتيجة عوامل عديدة منها تقدم السن وهنا يحدث اختلال في مكونات الغضاريف وتنقص كمية الماء حول الغضاريف في منطقة الركبة ، ويمكن علاجها بأدوية مثل الكولاجين والحقن المفصلية لتقليل احتكاك المفاصل .

وأوضح الدكتور محمد يحي أن الخشونة الأولية قد تحديث نتيجة عوامل عديدة منها تقدم السن وهنا يحدث اختلال في مكونات الغضاريف وتنقص كمية الماء حول الغضاريف في منطقة الركبة ، ويمكن علاجها بأدوية مثل الكولاجين والحقن المفصلية لتقليل احتكاك المفاصل .

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كيف تحمى نفسك؟





ووفقا لموقع هيلث يمكن حماية نفسك من خشونة المفاصل من خلال إنقاص وزنك حتى لا يتم الضغط على المفاصل كما أن هناك بعض العادات اليومية التى يقوم بها الفرد تسبب إصابته بخشونة الركبة دون ان يدرى، منها الجلوس على الأرض والتى تؤثر على المفاصل، وعدم تحريك المفصل لفترة طويلة.

أطعمة تجنبيها لتحمى نفسك





على الجانب الآخر إليك مجموعه أطعمه يمكنها أن تساعدك على محاربة الإصابة بالخشونة ووفقا لموقع " powerofpositivity " وهى اتباع نظام غذائي غني بالدهون يكون السبب وراء ذلك ولكن في الوقت نفسه فإن تجنب الأطعمة التالية يقلل من خطر الإصابة بخشونة وآلام التهاب المفاصل.





-اللحوم المصنعة .. الدهون المشبعة في اللحوم هي التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب مؤلم للمفاصل.



