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توك شو

ممثلة مصرية تصادف وجودها في لبنان وقت الانفجار تكشف ساعات من الرعب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:48 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
روت الفنانة نانسي صلاح، تفاصيل انفجار بيروت، والذي وقع الثلاثاء وتسبب في سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وقالت صلاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، "كنت في منطقة في مدينة برمانا تبعد عن موقع الحادث بساعة، وزجاج الفندق اللي كنا فيه اتكسر".

وأضافت: "كلنا زعلانين من اللي حصل للبنان ودي بلدنا وكل الناس زعلانة ونقف بجوارهم ومعاهم في هذا الحادث الصعب، قوة الانفجار والضغط الناجم عنه تسبب في تكسير زجاج المنازل والفنادق". 

وتابعت: "بعد الانفجار بيوم كنت باخد دش وزجاج الكابينة اللي كنت فيها اتكسر وانفجر بطريقة غريبة وسبب لكي إصابة في يدي".
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