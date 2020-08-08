اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

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ستبدأ اليوم في تمام الساعة 10:30 صباحا وتنتهي عن الواحدة ظهرا، ويجب على الطلاب الحضور أمام الكلية الساعة التاسعة صباحا لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضاف الدكتور أسامة السيد، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن امتحانات القدرات

وأضاف الدكتور أسامة السيد، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن امتحانات القدرات ستبدأ اليوم في تمام الساعة 10:30 صباحا وتنتهي عن الواحدة ظهرا، ويجب على الطلاب الحضور أمام الكلية الساعة التاسعة صباحا لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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وأكد ضرورة توافر الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون وهي "قلم جاف - أقلام رصاص - استيكة - ألوان خشبية وفلوماستر"، منوها إلى أن رسوم الاختبار 450 جنيها للشعبتين التربية الفنية والتربية الموسيقية.







