اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية).
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وأضاف الدكتور أسامة السيد، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن امتحانات القدرات ستبدأ اليوم في تمام الساعة 10:30 صباحا وتنتهي عن الواحدة ظهرا، ويجب على الطلاب الحضور أمام الكلية الساعة التاسعة صباحا لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
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وأكد ضرورة توافر الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون وهي "قلم جاف - أقلام رصاص - استيكة - ألوان خشبية وفلوماستر"، منوها إلى أن رسوم الاختبار 450 جنيها للشعبتين التربية الفنية والتربية الموسيقية.
وأشار عميد كلية تربية نوعية إلى أنه تم تقليل الأعداد داخل القاعات، وسوف نستقبل 90 طالبا من الشعبتين التربية الفنية والموسيقية اليوم.