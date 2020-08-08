الباز: اللجنة النقابية للمصريين العاملين بالخارج تجمع تبرعات بدون صفة رسمية.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، في برنامجه "أخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إن مكتب العمال المصري بالكويت، حذر من التعامل مع اللجنة النقابية للمصريين العاملين بالخارج، والعائدين، كما شدد مكتب العمال المصري بالكويت على عدم التعامل مع هذا الكيان غير الرسمي بأي شكل.



وأضاف أن القنصلية المصرية والمكتب العمالي أوضحوا انهم غير مسؤولين عن أي تبرعات مادية يتم منحها لهذا الكيان.



وتابع: وذلك بعد ما تناول البرنامج التحدث عن اللجنة النقابية للعاملين بالخارج، حيث أتضح أن هذا الكيان غير قانوني وغير موثق وبيقوم بجمع تبرعات بدون أي صفة رسمية.