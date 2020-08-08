أخبار التوك شو.. الوطنية للانتخابات تحذر من عدم المشاركة في التصويت بـ مجلس الشيوخ.. خبير: أوروبا ستتحرك بشكل رسمي تجاه قطر..نصر الله يدعو لترك التحقيق في الانفجار لـ الجيش اللبناني

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.

كشف الممثل كمال أبو رية، عن ذكرياته مع عيد الأضحى، قائلا: "أنا كنت من بلد ريفية في محافظة دمياط، وعشت فيها طفولتي".





كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، موقف من أراد الحج هذا العام ولكن انتشار فيروس كورونا منعه من ذلك.





قدم الإعلامي محمد الباز، وسام الاحترام والتقدير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لأنه احدث نقله في أسلوب التعليم، على حد وصفه.