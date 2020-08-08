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توك شو

أخبار التوك شو.. الوطنية للانتخابات تحذر من عدم المشاركة في التصويت بـ مجلس الشيوخ.. خبير: أوروبا ستتحرك بشكل رسمي تجاه قطر..نصر الله يدعو لترك التحقيق في الانفجار لـ الجيش اللبناني

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.

كشف الممثل كمال أبو رية، عن ذكرياته مع عيد الأضحى، قائلا: "أنا كنت من بلد ريفية في محافظة دمياط، وعشت فيها طفولتي".

كشف الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، موقف من أراد الحج هذا العام ولكن انتشار فيروس كورونا منعه من ذلك. 

قدم الإعلامي محمد الباز، وسام الاحترام والتقدير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لأنه احدث نقله في أسلوب التعليم، على حد وصفه.

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس الأثر التشريعي لقانون المخالفات الخميس المقبل داخل أروقة البرلمان في وجود ممثلين عن الحكومة.

قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى اللبنانى، محمد صالح الرز، إن مصر طوال تاريخها الحديث، لم تتخل عن لبنان في أى أزمة من أزماته منذ استقلاله.

قال الكاتب والخبير السياسي محمد عز الدين، إن ما تم الكشف عنه في تقرير "فوكس نيوز" حول تمويل قطر لحزب الله اللبناني، وعرضها رشوة لإخفاء تورطها معهم، يعتبر إضافة جديدة لسلسلة من الفضائح القطرية في مجال تهديد الأمن ودعم الإرهاب بأشكاله المتعددة عبر سنوات طويلة.

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أهمية اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص، موضحا أن ترسيم الحدود البحرية فتح الطريق لدخول الشركات الاجنبية للتنقيب عن الغاز والبترول في مصر، ولولا هذه الاتفاقيات المعترف بها في الأمم المتحدة؛ لما دخلت شركات مثل "إيني" وغيرها للتنقيب في حدود مصر. 

قال الدكتور خالد العزي أستاذ العلاقات الدولية، إن كل العرب يحبون بيروت ويحزنون لما يحدث بلبنان.

حذر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، من يحق له التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة من العزوف عن المشاركة. 

عرضت قناة الغد الفضائية تقريرا عن أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه إذا كانت مؤسسة الجيش اللبناني مؤسسة موثوقة فيها من كل اللبنانيين وكل الزاعمات السياسية تفضلوا كلفوا الجيش اللبناني واعملوا تحقيق مشترك."
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