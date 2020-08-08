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برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR.. نواب: يساهم فى جذب السياحة ويحافظ على الصحة العامة

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:03 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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حسن رضوان

  • برلمانى يطالب بتوفير جهاز اشعة مقطعية بالمطارات لمواجهة كورونا

  • عضو صحة النواب يطالب بعدم استثناء السائحين العرب من تحليل PCR

  • الحفاظ على الصحة.. برلمانية تكشف مزايا قرار منع دخول مصر دون تحليل PCR


أصدر الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى مصر.

ويستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بطيران مباشر الى شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .

على ان يحظر على جميع وسائل نقل هؤلاء السائحين برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر الى باقي المحافظات دون تحليل pcr.

وجاء في المادة الاولى بالقرار ، يحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى الاراضي المصرية

وحول هذا الامر، أكد عدد من اعضاء البرلمان، أن معظم حالات فيروس كورونا تاتى من الخارج وهذا القرار يؤكد أهمية الدور الذى تقوم به الدولة للمحافظة على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التزام المطارات المصرية بقياس الحرارة وتوفير جهاز أشعة مقطعية وعادية لتوقيع الكشف على الوافدين من الخارج حال وصولهم الى المطار مع تقديم تحليل الـ PCR.


أيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قرار رئيس الحكومة بشأن بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر.


وقال "حسب الله " لـ"صدى البلد"، إن معظم حالات فيروس كورونا تاتى من الخارج وهذا القرار يؤكد أهمية الدور الذى تقوم به الدولة للمحافظة على المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التزام المطارات المصرية بقياس الحرارة وتوفير جهاز أشعة مقطعية وعادية لتوقيع الكشف على الوافدين من الخارج حال وصولهم الى المطار مع تقديم تحليل الـ PCR.




وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من جانب المواطنين، مؤكدًا أن الأعداد انحسرت بالفعل ولكن فيروس كورونا مازال موجود ويشكل خطر.



كما طالبت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة  عدم استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بطيران مباشر إلى شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح  من قرار رئيس الحكومة، مبررة مطلبها قائلة:" هناك موظفون مغتربون يعودون لموطنهم الاصلي فى المحافظات الاخرى مما يشكل خطرا على أسرهم بسبب فيروس كورونا.

أكدت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، ضرورة الاخذ فى الاعتبار حجوزات القادمين من الخارج الذين لم يسمعوا عن هذا القرار فهم قاموا بالحجز قبل إصداره، وقالت:" القرار جيد وسوف يعطى اطمئنانا لعودة السياحة العالمية لمصر ولكن يجب مراعاة هذه الأمور بدقة".

ومن جانبها، أشادت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار رئيس الحكومة بشأن بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر.


وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن مصر استجابت لحملات التوعية ومؤشرات انحسار الوباء تؤكد ذلك، لافتًا الى أن قرار الحكومة يحافظ على صحة المواطنين بشكل عام فضلا عن اغلب الدول العالمية اتخذت  نفس النهج بحظر دخول جميع القادمين اليها الا بوجود تحليل الـ PCR.

وتابعت النائبة حديثها:" هذا القرار أيضا سيكون له فوائده الايجابية على السياحة والاقتصاد القومى من خلال جذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر".
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