أهم الأخبار.. يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا.. حصيلة ضحايا تحطم طائرة الهند.. تنسيق الجامعات 2020

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الأخبار والموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي :





يوفنتوس يودع البطولة رغم فوزه بهدفين لهدف على ليون بدوري أبطال أوروبا

فاز يوفينتوس على ليون بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.. للمزيد اضغط هنا





ترامب يشارك في مؤتمر باريس لدعم لبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه المشاركة في مؤتمر باريس الذي دعا إليه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.. للمزيد اضغط هنا





ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة في الهند إلى 14 قتيلا

أفادت قناة "العربية" بارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب في جنوب الهند إلى 14 قتيلًا و123 مصابًا. للمزيد اضغط هنا





الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بـ كورونا.. و20 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.. للمزيد اضغط هنا





تنسيق الجامعات 2020.. موعد بدء المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

انطلق أمس موقع تنسيق الجامعات 2020 لطلاب الثانوية العامة، ليبدأ الطلاب التسجيل في اختبارات القدرات قبل انطلاقها غدا.. للمزيد اضغط هنا





تراجع سعر الذهب 15 جنيها للجرام.. تفاصيل