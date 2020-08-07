وهو قاعد ‏في البيت| هاني زادة: مرتضى منصور سيفوز بانتخابات الزمالك

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على ثقته التامة في ‏نجاح مرتضى منصور، في انتخابات رئاسة النادي الأبيض المقبلة.‏





وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" بحكم خبرتي داخل نادي الزمالك على مدار 26 ‏عامًا، أقولها عند ثقة أن مرتضى هو الرئيس القادم للنادي أيضاَ".‏





وواصل:"مرتضى هينجح في الرئاسة وهو قاعد في بيته"، في إشارة منه إلى ‏قدرة رئيس النادي الأبيض على اكتساح الانتخابات المقبلة.‏



