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رياضة

وهو قاعد ‏في البيت| هاني زادة: مرتضى منصور سيفوز بانتخابات الزمالك

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:58 م
مرتضى منصور وهاني
مرتضى منصور وهاني زادة
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محمد سمير
قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على ثقته التامة في ‏نجاح مرتضى منصور، في انتخابات رئاسة النادي الأبيض المقبلة.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" بحكم خبرتي داخل نادي الزمالك على مدار 26 ‏عامًا، أقولها عند ثقة أن مرتضى هو الرئيس القادم للنادي أيضاَ".‏

وواصل:"مرتضى هينجح في الرئاسة وهو قاعد في بيته"، في إشارة منه إلى ‏قدرة رئيس النادي الأبيض على اكتساح الانتخابات المقبلة.‏

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن مظاهرة الحب التي شهدتها الجمعية العمومية ‏الأخيرة في الزمالك وحضور 30 ألف عضو رغم ارتفاع درجات ‏الحرارة وانشار فيروس كورونا، أكبر دليل على حب الأعضاء ‏لمرتضى.‏
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