جوارديولا بعد إقصائه ريال مدريد: نحن هنا للفوز بدوري أبطال أوروبا





وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا بخسارته من مانشستر سيتي الإنجليزي إيابًا بهدفين مقابل هدف.





وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "خلقنا العديد من الفرص وسجلنا هدفين من خطأين في دفاعاتهم، حاولنا إقناعهم بالخروج من مناطقهم والهجوم ولكن من الصعب مواجهة فريقًا مثلهم، في المجمل قدمنا أداءً جيدًا، لم نتوقع مثلًا الفوز في أول 30 دقيقة بـرباعية نظيفة، الشوط الأول لم يحمل العديد من الأحداث ولكننا صنعنا العديد من الفرص، اللاعبون قدموا أداءً لا يصدق."





وأضاف: "عندما ترى الشخصية والهدوء الذي حظي به اللاعبون فهذا يظهر كم هم جيدون، نحن هنا للفوز بدوري الأبطال، تقدمنا بخطوة وإن ظننا أن ذلك يكفي، فسنظهر أننا بعقلية صغيرة، إن أردنا تحقيق البطولة فعلينا الفوز على الأندية الكبيرة.





ويلتقي مانشستر سيتي في دور ربع النهائي نظيره نادي ليون الفرنسي.

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تأهل فريقه لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.