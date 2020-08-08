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رياضة

مدرب منتخب الشباب: أنقذت أسامة فيصل من الرحيل عن الزمالك مجانا.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:37 ص
أسامة فيصل
أسامة فيصل
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حسن العمدة
كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليا ونجم الأهلي السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسامة فيصل، نجم نادي الزمالك الشاب. 

وأكد ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أسامة فيصل كان عقده سينتهي مع الزمالك وكان سيرحل عن صفوف الأبيض مجانا".

وتابع: "قمت بإجراء مكالمة مع إسماعيل يوسف وأكدت له على ضرورة تجديد عقد اللاعب وأنه موهبة كبيرة وطالبته فورا بضم اللاعب لتدريبات الفريق الأول".

يذكر ان شارك حسام فيصل فى مباراة وادي دجلة الوديه وسجل هاتريك وشارك ايضا لآول مرة فى مباراة رسمية فى الدوري المصري أمام المصري أمس .
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