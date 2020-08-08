اكتفينا بالصفقات الجديدة.. الزمالك: لم نحصل على توقيع رمضان صبحي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عدم الدخول في مفاوضات مع رمضان صبحي خلال الفترة الحالية .





وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للفريق الابيض اكتفي حاليا بالصفقات التي تم التفاوض معها وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة .





وشدد المصدر أن ما أثير مؤخرا حول وجود جلسات مع اللاعب ومسؤولي النادي من أجل الحصول علي توقيعه والتفاوض معه غير صحيحة .





وأكمل المصدر حديثه أن الزمالك يحق له التفاوض مع الاعب رمضان صبحي أو اي لاعب آخر وان مجلس إدارة النادي يتبع كل السبل الشرعيه من أجل اي تعاقد وأنه في حالة التعاقد مع الاعب كان سيتم الإعلان عن الأمر .





وتلقى رمضان صبحي العديد من العروض الأوربية مؤخرًا أبرزها من الدوري اليوناني والتركي والأسباني.





فيما ينتظر مسئولو نادي بيراميدز انسحاب الأهلي من صفقة شراء رمضان صبحي من اجل الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء عقد الاعب خلال الفترة المقبلة.





وانتهت إعارة رمضان صبحي للأهلي في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لا يحق للاعب استكمال الموسم مع الفريق الأحمر قبل وصول خطاب رسمي من ناديه الأنجليزي يعلن فيه موافقته على مد إعارة الاعب





ويرصد بيراميدز 5 ملايين يورو لشراء رمضان صبحي، فيما رصدت الإدارة مبلغ يتخطى المليون يورو ليكون راتبًا سنويًا للجناح الدولي لاغرائه بخطوة اللعب للفريق والرحيل عن الأهلي.





وفاجأ رمضان صبحى إدارة الأهلي برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى.