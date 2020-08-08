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عضو بمجلس الطاقة العالمي يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من ترسيم الحدود البحرية

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب

كشف الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، بالأرقام مكاسب مصر الاقتصادية من ترسيم الحدود البحرية.

وتابع ماهر عزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الإسبوع" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" قمنا باتفاق مع قبرص وتبقى الاتفاق مع اليونان، والآن فقد أنجزنا ما أنجزناه مع اليونان ننجزه مع الجانب اليوناني"، متوقعا ألا تقل ثروة مصر في هذه المنطقة عن 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأكمل:"الاتفاقية تحفظ لنا حقوقنا الكاملة بالمياه العميقة لهذه المنطقة، ونستثمر حصولنا على حقنا الكامل لكل منطقتنا الاقتصادية الخالصة".


وأشار عضو مجلس الطاقة العالمي إلى أنه من المتوقع الا يقل حجم الثروات في هذه المنطقة  عن 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إذا أنه يتم إجراء عمليات مسح جيوتقنية وسيزمية حديثة، والنتائج الأولية لها أن تشير إلى أن مصر لديها ثروة غاز طبيعي لن تقل عن 200 تريليون قدم مكعبة".

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