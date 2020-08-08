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توك شو

يعشق الطبخ.. نجل حسن الأسمر يتحدث عن حياة والده.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:02 ص
حسن الاسمر
حسن الاسمر
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عادل نصار
كشف هاني حسن الأسمر، نجل الفنان الراحل حسن الأسمر، عن تفاصيل حياة والده الفنان حسن الأسمر الفنية.

وقال الأسمر، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، إن :"والدي يختلف عن الشاشة وفي البيت حاجة تانية وكان يرتدي الجلابية وكان يعشق دخول المطبخ والطبخ بصفة عامة". 

وأضاف نجل الفنان الراحل حسن الأسمر، أنه :"كان لوالدي المتوفي شخصية بسيطة في المنزل، وتختلف عن شخصيته مع الجمهور وفي أعماله الفنية".

وفي السياق نفسه أشار هاني حسن الأسمر، نجل الفنان الراحل حسن الأسمر، إلى أنه كان والدي يقوم بالتلحين، وأغاني "كتاب حياتي" و"سألوني" كانت من ألحانه، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن معروفا بشكل كبير للجميع.

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