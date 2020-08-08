هاني حسن الأسمر: عاوز أغير صوتي بسبب تشابهه مع صوت والدي.. فيديو

أكد هاني حسن الأسمر ، نجل الفنان الراحل حسن الأسمر، أن هناك تشابها كبيرا بينه وبين والده من حيث الصوت، مشيرا إلى أن فكر كثيرا في أمر تغير صوته لهذا السبب.





وأضاف الأسمر ، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، إن :" كنت عاوز اغير صوتي بسبب تشابهه مع صوت والدي، وكنت أعشق والدي كثيرًا".





وتابع نجل الفنان الراحل حسن الأسمر، أنه :"كان لوالدي المتوفي شخصية بسيطة في المنزل، وتختلف عن شخصيته مع الجمهور وفي أعماله الفنية".





وفي السياق نفسه أشار هاني حسن الأسمر، نجل الفنان الراحل حسن الأسمر، إلى أنه كان والدي يقوم بالتلحين، وأغاني "كتاب حياتي" و"سألوني" كانت من ألحانه، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن معروفا بشكل كبير للجميع.



