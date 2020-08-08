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رياضة

نائب رئيس اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف مباريات القسم الثاني.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عن موعد استئناف مباريات القسم الثاني والثالث خلال الفترة المقبلة عقب قرار عودة النشاط الرياضي منذ شهر يونيو الماضي.

وأكد جمال محمد على في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن المسحات الطبيه لـ القسم الثاني ستبدأ من اليوم السبت حيث ستستأنف المباريات يوم 20 اغسطس الجاري مشددا انه تم وضع الجدول.

وأضاف أن هناك قرار بعودة مباريات القسم الثالث والرابع خلال الفترة المقبلة أيضا.

اما عن قرار الهبوط فاكد انه سيتم اتخاذ القرار من عدمه عقب نهاية الموسم الجاري حتى تخوض الفرق المباريات بتركيز وجديه ولا يحدث اي تهاون من اي فريق.

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