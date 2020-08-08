اخبار الزمالك.. طارق حامد يعود للتدريبات.. وتفاصيل مكالمة مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم،الجمعه، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:





أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أن مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق قال عنه إنه أفضل رئيس ناد في مصر، لكن البعض يريد عودة الزمالك إلى الخلف بوجود بعض الأشخاص الفاشلين.





كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.





أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أن الزمالك لم يقصر مع المدربين السابقين للفريق سواء البرتغالي فيريرا أو السويسري كريستيان جروس.





انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة؛ بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الأمامية.





كشف المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عن أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، جاء بالتعيين في مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس.



