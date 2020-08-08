عضو الجبلاية عن اعتراض المصري على حكم الزمالك: مش من حقهم.. فيديو

قال جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إن اللجنة الخماسية لا تتدخل في اختيارات لجنة الحكام لمباريات الدوري الممتاز.

وأضاف جمال محمد علي، خلال برنامج "الماتش" الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أنه ليس من حق الأندية طلب حكام محددة لمبارياتهم، مشيرا إلى ان اللجنة الخماسية بالجبلاية لا تتدخل في اختيارات لجنة الحكام لمباريات الممتاز.





كما أوضح أن اللجنة الخماسية تتواصل مع لجنة الحكام في التوجيه، بشان أهمية مباريات الدرجة الثانية وليس اختيار حكام محددة.





وأتم حديثه قائلا: "مباراة الزمالك والمصري بمثابة كرنفال، بمناسبة عودة الرياضة من جديد وانتصار الدولة على فيروس كورونا".



