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مرأة

كيف تُميّز مواليد برج الثور عن غيرهم؟

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:41 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كشفت خبيرة التجميل عبير فؤاد عن خصائص تميز برج الثور يمكنك أن تتعرف عليها من ملامحه المميزة. 

يمتلك صاحب برج الثور نظرة قوية، وأذن ملتصقة وأكتاف عريضة، وشعر أسود ومجعد بسيط. 

تري صاحب برج الثور، يتناول طعامه ببطء ويمضغه بين أسنانه جيّدًا.

صفات مواليد برج الثّور

اعتبر خبراء الأبراج، أن مواليد برج الثور رمزا للصعود، فتراه يقف في وجه الصدمات والعقبات كالجبل منتصب القامة، ومكتوف الذّراعين، ومطبق الشفتين، لا يحرّك ساكنًا، ولا يتزحزح عن الطّريق الّذي اختاره لنفسه، وقلّما يردّ على الهجمات بمثلها، وصبور وكثير الاحتمال ويتظاهر بالبرود التام لوقتٍ طويل، ثمّ ينفجر لأتفه الأسباب، ويهيج الثّور بين الحين والآخر بشكلٍ مريع يجعله يندفع كالمجنون حاملًا الخراب والدّمار لكلّ من يعترضه، وهو في تصرّفه هذا أشبه بالثّور الّذي يحمل اسمه.

ويُعرف أصحاب هذا البرج بعنادهم الشّديد، ولكنّهم يرفضون هذه التسمية ويرون أنّهم ليسوا عنيدين بل هم يتميّزون بالصّبر والحكمة والمنطق وهذا ما يجعلهم لا يتقبّلون النّقد أو اللوم.

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