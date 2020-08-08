الوطنية للانتخابات تعلن إجراءات تسليم أوراق انتخابات الشيوخ عقب انتهاء الاقتراع

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الدليل الإرشادي لعملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020.





وأعلنت الهيئة إجراءات تسليم أوراق العملية الانتخابية عقب انتهاء العملية، حيث يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم الأوراق إلى رئيس لجنة الحفظ، وهي كشوف الناخبين موضوعة داخل الغلاف البلاستيكي وبطاقات الاقتراع المستخدمة الخاصة بالنظام الفردي والقوائم داخل الحافظة البلاستيكية، وجوال بداخله بطاقات الاقتراع غير المستخدمة بالنظامين الفردي والقائمة وكذلك خاتم اللجنة الفرعية ويسلم باليد.





فيما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم عده أوراق إلى رئيس اللجنة العامة وهي صورة إصيال استلام لجنة اللحفظ ومحضر إجراءات اللجنة الفرعية ونموذج حضور أمناء اللجنة الفرعية، ومحضرين مغلقين باليوم الأول والثاني ومخضري إجراءات فرز صناديق اللجنة الفرعية لنظامي الفردي والقوائم، وكشف فرز صناديق اللجنة الفرعية للنظام الفردي، وكشف نتيجة فرز الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وقائمة.





على أن يقوم رئيس لجنة الحفظ بتسليم الأوراق إلى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات، وهي محضر إجراءات لجنة الحفظ والحقائب الزرقاء المغلقة بأقفال التأمين البلاستيكية طبقا للوارد بمحضر إجراءات الحفظ باللجنة العامة ودفاتر إيصالات استملام لجنة الحفظ من اللجان الفرعية وجميع أصول الإيصالات المحررة للجنة الفرعية.





ويقوم رئيس اللجنة العامة بتسليم الأوراق إلى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات، وهي محضر إجراءات اللجان الفرعية ونماذج حضور أمناء اللجان الفرعية ومنسقي الطابور ومحاضر الغلق في اليومان الأول والثاني، ومحاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية لنظامي الفردي والقوائم، وكشوف نتيجة فرز الأصوات التي حصل عليها كل مرشح باللجان، ودافتر إيصالات استلام أوراق اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، ومحضر إجراءات اللجنة العامة، وكشف تجميع الأصوات باللجنة العامة لنظامي الفردي والقوائم وسجل قيد التظلمات المقدمة للجنة العامة، ودفاتر إيصالات استلام التظلمات المقدمة للجنة العامة.



