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مرشحة مجلس الشيوخ: اختلاف الآراء بين الأحزاب يصب في مصلحة الوطن.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:08 ص
سلوى الحداد، مرشحة
سلوى الحداد، مرشحة مجلس الشيوخ عن محافظة كفر الشيخ
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اسراء صبري
قالت سلوى الحداد، مرشحة مجلس الشيوخ عن محافظة كفر الشيخ، إن تواجد حزب الإصلاح والتنمية المعارض ضمن باقي الأحزاب المساندة والداعمه للنظام ماهو إلا تحدي وليس تناقض، متابعه: كل هذة الأحزاب تهدف إلى العمل من أجل مصلحة الوطن.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الحزب لا يعارض على كل شيء ولكنه لا يصدق على كل القرارات، وذلك يصب في مصلحة الدولة في نهاية الأمر، لافته إلى أن الاختلاف في نهاية الأمر يدعم الديمقراطية والبلد.

وأوضحت أن مجلس الشيوخ ليس له الحق في سن القوانين، بل هو يساعد مجلس الشعب في تلك القوانين، معقبه: نحن وسيلة لنقل أراء الشعب.

وواصلت قائلة: استخدمت الدعايا سواء من خلال التجمعات أو استخدام السوشيال ميديا، وشددت على أن معظم الطلبات تركزت في مجال الطب.
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