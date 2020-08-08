راغب علامة: انفجار مرفأ بيروت إرهابي.. فيديو

عبر الفنان اللبناني راغب علامة، عن عميق حزنه لانفجار بيروت والذي وقع منذ أيام في العاصمة اللبنانية بمرفأ بيروت. العاصمة





وقال علامة ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إنه في البداية أريد أن أقدم الشكر لمصر الحبيبة وهذه المواقف الجميلة ليست بجديدة على أم الدنيا مصر.





وأضاف الفنان اللبناني راغب علامة، أن هذا العمل عمل إرهابي، وهناك من تسبب في الانفجار لان نترات الامونيوم لا تشتعل من تلقاء نفسها، مستدركا أن هناك من تسبب في هذا الانفجار من خلال وضع عبوة ناسفة أو إطلاق صاروخ بجوار المواد الكيميائية.





وعن تضرره بالانفجار، رد الفنان اللبناني راغب علامة، قائلا :"منزلي تضرر بشكل كبير جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

ووتابع الفنان، أن الطبقة السياسية اللبنانية فاسدة ودمرت الحاضر والماضي وسرقت الماضي أيضا.







