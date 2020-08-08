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حوادث

مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بمغاغة شمال المنيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:24 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ايمن رياض
لقيت سيدة بمركز مغاغة شمال المنيا  مصرعها أثر تلقيها عدة طعنات علي يد زوجها بسبب خلافات مالية 

تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث  المديرية 

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بوصول سيدة الي مستشفي مغاغة العام جثة هامدة 

وعلي الفور إنتقل شريف كرم  رئيس مباحث  المديرية والمقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز لفحص  البلاغ حيث تبين وقوع 

تبين مقتل سيدة علي يد زوجها الذي اسدي إليها عدة طعنات بمناطق  متفرقة من جسدها  فأودي بحياتها علي الفور  وذلك  عقب مشاجرة  نشبت  بينهما علي خلافات مالية  وتحرر  محضر بالواقعة وجار معرفة ملابسات الواقعة  واخطرت النيابة لتولي  التحقيق
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