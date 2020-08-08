مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بمغاغة شمال المنيا

لقيت سيدة بمركز مغاغة شمال المنيا مصرعها أثر تلقيها عدة طعنات علي يد زوجها بسبب خلافات مالية





تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية





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بوصول سيدة الي مستشفي مغاغة العام جثة هامدة





وعلي الفور إنتقل شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ حيث تبين وقوع



