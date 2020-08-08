اليوم.. الجامعات تبدأ اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.





وتنطلق اختبارات القدرات اليوم بكافة كليات الفنون والتربية الرياضية.





ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.





وتستمر اختبارات القدرات فى الفترة من اليوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.





ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار.