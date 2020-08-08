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حوادث

الوطنية للانتخابات تعلن قواعد متابعة انتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:03 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة – جودت عيد:
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الدليل الإرشادي لعملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأعلنت الهيئة القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية، وقالت الهيئة أنه بالنسبة للمندوبين والوكلاء والمتابيعن داخل اللجان، فيحق لمندوبي المرحشين في النظامين الفردي والقوائم ووكلائهم، حضور ومتابعة العملة الانتخابية وفي حالة التزاحم يجري رئيس اللجنة الفرعية بينهم قرعة بحيث لا يزيد إجمالي عدد الحاضرين منهم في اللجنة الفرعية عن ثلاثة أفراد ويثبت حضورهم في محضر إجراءات الفرز، ولهم طلب إثبات ملاحظاتهم في أي من المحضرين على حسب الحال دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز ولهم أن يستمروا طوال مرحلتي الاقتراع أو الفرز، فإذا غادر أي منهم مقر اللجنة يثبت رئيسها ذلك في المحضر، ويشترط قيد المندوب بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ويكون مرور الوكلاء على اللجان الفرعية بموجب سند وكالة رسمي، ويحق لكل مرشح أو الممثل القانوني للقامئة تفويض مندوب للمبيت ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفرعية ويقتصر دوره على المبيت أمام مقر حفظ صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت وغلق المقر الانتخابي في اليوم الأول.


وبالنسبة للمتابعون، فقالت اللجنة أنه يقصد بمتابعة عملية الانتخابات كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات ويسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدولية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة العملية الانتخابية وفقا للضوابط التي قررتها الهيئة دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال، ويجب ألا تزيد مدة لتواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم، ويكون الحضور في مرحلة الفرز من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة دون التقيد بمدة نصف ساعة ويسمح بدخول مترجم مرافق للمتابع الدولي على أن يكون حاملًا لتصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.


كما أنه يسمح لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقًا للضوابط التي قررتها الهيئة دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، كما أنه يحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحفية أو تلفزيونية أو إذاعية أو رقمية، على ألا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة على نصف ساعة ويجوز لرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم، ولا يجوز التصوير الإعلامي لعمليتي الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة، ويكون الحضور في مرحلة الفرز من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة دون التقيد بمدة النصف ساعة.


وبالنسبة للزائرون، فقالت الهيئة أنهم أعضاء المفوضيات الانتخابية من مختلف دول العالم، كما يندرج الدبلوماسيون تحت وصف الزائرين المصرح لهم بمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويسمح بدخول مترجم مرافق للزائرين الأجانب، على أن يكون حاملًا لتصريح صادر من الهيئة، ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح زائر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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