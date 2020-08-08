مرشح مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية: حزب الإصلاح والتنمية للدولة وليس حكومة.. فيديو

قال عبد الخالق عياد، مرشح مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، إن حزب الإصلاح والتنمية هو حزب للدولة، وليس للحكومة المصرية، متابعا: نحن لا نعرض الدولة بل نعارض بعض قرارات الحكومة.
وأضاف خلال حوراه ببرنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن كل مؤسسة تتواجد في مصر بتمثل دولة بذاتها، لافتا إلى أن السياسة في مصر ظلمت أحزاب الإصلاح والتنمية، وذلك بسبب فكرهم بأنهم حزب معرض فقط وتناست برامجه.
وشدد على أن معظم شكاوى المواطنين في دائرته تتمحور في مشاكل البنية التحتية من صرف صحي وطرق وغيرها.
وأضاف خلال حوراه ببرنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن كل مؤسسة تتواجد في مصر بتمثل دولة بذاتها، لافتا إلى أن السياسة في مصر ظلمت أحزاب الإصلاح والتنمية، وذلك بسبب فكرهم بأنهم حزب معرض فقط وتناست برامجه.
وشدد على أن معظم شكاوى المواطنين في دائرته تتمحور في مشاكل البنية التحتية من صرف صحي وطرق وغيرها.