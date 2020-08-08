AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سمير كمونة: صالح سليم رفض بيعي لبرشلونة.. و5 ملايين مقابل انضمامي لكايرزسلاوترن

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:33 ص
سمير كمونة
سمير كمونة
Advertisements
محمد رشاد
كشف سمير كمونة لاعب الفريق الكرة بالنادي الأهلي الأسبق حقيقة تلقيه عرضًا للانتقال إلى صفوف برشلونة الأسباني عقب بطولة كأس أمم إفريقيا عام 1998.

وبدأ سمير كمونة مسيرته مع نادي المقاولون العرب، ثم انتقل إلى صفوف فريق الكرة الأهلي، ثم احترف في ألمانيا وتركيا.

وقال سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "عندما كنت لاعبًا في الأهلي عقب بطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في بوركينا فاسو، وصل لي عروض من بورسيا دورتموند وكايزرسلاوترن بألمانيا، وأوليمبياكوس اليوناني".

وأكمل: "صالح سليم اختار العرض الأكبر ماديًا ووصل إلى 5 ملايين جنيه وقتها وكنت أغلى لاعب وانضممت لـ كايزرسلاوترن مع هاني رمزي".

وعن تلقيه عرضًا من برشلونة الأسباني؟، أجاب: "أنا سمير كمونة ولست لاعب قليل وكنت متألق وفي منتخب مصر، ولن أدعي مثل بعض الأشخاص أن برشلونة وريال مدريد كانا يرغبان في ضمه".

وواصل: "بوبي روبسون مدرب برشلونة وقتها حضر إلى بوركينا فاسو ورشحني وأرسل عرضًا رسميًا للنادي الأهلي ولكن الإدارة طلبت أموالًا كثيرة".

واستطرد: "العرض كان صحيحًا ولا أهول مثل باقي اللاعبين، وكنت مؤهل فنيًا وبدنيًا وضمن تشكيل منتخب إفريقيا حينها".

وأردف: "هناك أسباب لهذا العرض كنت لاعب في الأهلي وحصلت على بطولتي دوري و 4 بطولات عربية وكأس أمم إفريقيا، وكنت لاعب دولي وجاهز ومستعد للعب في أي فريق في العالم".

واختتم: "الزمالك يمثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا ولا توجد مشكلة في دعمه وتشجيعه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمير كمونة: عمر مرموش يشبه كلوزه وأرشح ثلاثي الأهلي والزمالك للاحتراف في ألمانيا .. فيديو

مدرب بوركينا فاسو السابق: أفضل قيادة منتخب مصر عن الأهلي والزمالك.. فيديو

رامي حاتم لاعب العين الإماراتي: لعبت بجوار روبرتو كارلوس.. عصام العدوى ساندني في بدايتي ومحمد صلاح يمنحني الأمل.. وأرحب بالانضمام إلى الدوري المصري بشرط.. حوار

ترشيحاتنا

ترامب: 3 لقاحات لكورونا وصلت للمرحلة الثالثة من الاختبارات

الصحة: تسجيل 141 إصابة جديدة بـ كورونا.. و20 وفاة

بدر رجب: شركة تسويق تنافس الأهلي على شراء رمضان صبحي

بعد سرقة سيارتها .. لص يسحل سيدة مسافة 20 مترًا في وضح النهار.. شاهد

بالتايجر الأبيض.. ريهام أيمن تبرز جمالها بإطلالة صيفية

إثيوبيا والقرن الأفريقي.. خطة عشرية للهيمنة على المنطقة وتكامل اقتصادي مرهون بقوة بحرية تحميه

AdvertisementS

باي باي أبو التفانين حدوتة| مدير بيراميدز فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي

قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير فى مباريات الأهلي والزمالك.. فيديو

بشرى لـ الأهلي.. شوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

كم الغل والتكسير غريب.. تعليق مؤثر من زوجة الخطيب عقب تعرض منزلهم للسرقة

إكرامي: عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته.. فيديو

عمر ربيع ياسين يكشف مفاجآت: فيلا محمود الخطيب لم تتعرض للسرقة.. فيديو

اخبار الزمالك.. طارق حامد يعود للتدريبات.. وتفاصيل مكالمة مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يتعادل لـ ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي

أخبار الرياضة.. مدير بيراميدز في إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي.. تعليق مؤثر من زوجه الخطيب عقب سرقة منزلهم

بسبب دنيا سمير غانم| لاعبة يوفنتوس تفجر موجة من السخرية فى مصر

حتحوت يكشف دور الزمالك وبيراميدز الخفي في تعثر مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي.. فيديو

رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي.. حماه يفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

تحركوا من أجلنا كفاكم تصفيقا.. احتجاجات آلاف الأطباء والممرضات البريطانيين