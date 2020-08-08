سمير كمونة: صالح سليم رفض بيعي لبرشلونة.. و5 ملايين مقابل انضمامي لكايرزسلاوترن

كشف سمير كمونة لاعب الفريق الكرة بالنادي الأهلي الأسبق حقيقة تلقيه عرضًا للانتقال إلى صفوف برشلونة الأسباني عقب بطولة كأس أمم إفريقيا عام 1998.





وبدأ سمير كمونة مسيرته مع نادي المقاولون العرب، ثم انتقل إلى صفوف فريق الكرة الأهلي، ثم احترف في ألمانيا وتركيا.





وقال سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "عندما كنت لاعبًا في الأهلي عقب بطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في بوركينا فاسو، وصل لي عروض من بورسيا دورتموند وكايزرسلاوترن بألمانيا، وأوليمبياكوس اليوناني".





وأكمل: "صالح سليم اختار العرض الأكبر ماديًا ووصل إلى 5 ملايين جنيه وقتها وكنت أغلى لاعب وانضممت لـ كايزرسلاوترن مع هاني رمزي".





وعن تلقيه عرضًا من برشلونة الأسباني؟، أجاب: "أنا سمير كمونة ولست لاعب قليل وكنت متألق وفي منتخب مصر، ولن أدعي مثل بعض الأشخاص أن برشلونة وريال مدريد كانا يرغبان في ضمه".





وواصل: "بوبي روبسون مدرب برشلونة وقتها حضر إلى بوركينا فاسو ورشحني وأرسل عرضًا رسميًا للنادي الأهلي ولكن الإدارة طلبت أموالًا كثيرة".





واستطرد: "العرض كان صحيحًا ولا أهول مثل باقي اللاعبين، وكنت مؤهل فنيًا وبدنيًا وضمن تشكيل منتخب إفريقيا حينها".





وأردف: "هناك أسباب لهذا العرض كنت لاعب في الأهلي وحصلت على بطولتي دوري و 4 بطولات عربية وكأس أمم إفريقيا، وكنت لاعب دولي وجاهز ومستعد للعب في أي فريق في العالم".





واختتم: "الزمالك يمثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا ولا توجد مشكلة في دعمه وتشجيعه".