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أخبار العالم

بعد قرار ترامب الأخير.. تيك توك يهدد برد قانوني ضد أمريكا

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هددت شركة "بايت دانس" الصينية والمالكة لتطبيق "تيك توك" اتخاذ إجراء قانوني ضد الولايات المتحدة، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا للشركات بأن توقف نشاطها التجاري مع التطبيق الصيني خلال 45 يوما.

ونقلت شبكة "بي.بي.سي" الأمريكية عن الشركة قولها إنها "صدمت" من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي بقرار الحظر.

وأضافت أنها "ستسلك كل السبل المتاحة" من أجل أن "تضمن عدم تجاهل حكم القانون".

وتابعت: "ننتظر هذا الأمر التنفيذي حتى نتمكن من فهمه بشكل تام".

كان الرئيس الأمريكي قد حذر من تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتخوض الشركة الآن محادثات لبيع أعمالها في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت، وأمامها فرصة للتوصل إلى اتفاق حتى الخامس عشر من سبتمبر وهو الموعد النهائي الذي حدده ترامب.

وقال القائمون على تطبيق "تيك توك"، إنهم حاولوا التعامل مع الحكومة الأمريكية لما يقرب من عام في علاقة مبنية على "حسن النية".

وأضافوا: "ما واجهناه بدلا من ذلك هو عدم اهتمام الإدارة بالحقائق، كما كانت تملي شروطا للاتفاق دون الخضوع لعمليات قانونية نموذجية، وحاولت التدخل في المفاوضات بين الشركات الخاصة".

وتعتبر الأوامر التنفيذية التي صدرت ضد تطبيق نشر مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" وخدمة المراسلات "وي تشات" الصينيين أحدث إجراء تتخذه إدارة ترامب في حملتها التي تشهد تصعيدا متزايدا ضد الصين.

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