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حوادث

الوطنية للانتخابات تعلن إجراءات انتهاء التصويت في اليوم الأول لسباق الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:03 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة – جودت عيد:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الدليل الإرشادي لعملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأوضحت الهيئة الإجراءات الختامية، التي يقوم بها رئيس اللجنة الفرعية مع انتهاء التصويت في اليوم الأول في تمام الساعة 9 مساءًا ويثبت رئيس اللجنة الفرعية ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، ويقوم بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية ويسرى ذلك على صندوقي النظامين الفردي والقوائم ويسمح لمندوبي المرشحين والقوائم والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل صالبلاستيكي، ويقوم رئيس اللجنة بحضر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشوف الناخبين.

ويقوم رئيس اللجنة عقب ذلك بتحرير محضر إجراءات اليوم الأول للتصويت، يعقبه قيامه في حضور مندوب كل مرشح أو قائمة والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل أو قفل عادي يجمع عليه بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، زيثبت كل ذلك بمحضر الغلق ويوقع رئيس اللجنة وأمنائها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومندوب المبيت إن وجد ومسئول لجنة التأمين على المحضر ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية شخصيًا.

وفي اليوم الثاني للتصويت يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من سلامة الأقفال ومقر حفظ صندايق الاقتراع وذلك في حضور المسئول عن قوات التأمين والمتواجدين من أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم حال وجودهم وفض الأختام ثم فتح اللجنة، على أن يتأكد من سلامة النوافذ والصناديق ودفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحه صندوق كل نظام، وإثبات من لم يحضر من الأمناء والمندوبين بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية.

ويبدأ التصويت في اليوم الثاني في تمام الساعة 9 صباحًا بنفس إجراءات اليوم الأول.

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