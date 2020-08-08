استشاري الموارد البشرية: الثانوية العامة ليست نهاية الكون.. فيديو





قال الدكتور خالد حبيب، استشاري الموارد البشرية والتخطيط وإعادة الهيكلة، إن على الجميع خلق صورة ذهنية لانفسهم تدل على أنهم منضبطين، متابعا: متقولش لأي فرصة لا".

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن فرص العمل في مجال ما بعد التعليم الفني في مصر لا تعد ولا تحصى.



ووجه، رسالة لأولياء الأمور قائلًا: "ياريت متعيشوش حياتكم من خلال أبناءكم"، كما قدم النصيحة إلى الطلاب بالتركيز على أحلامهم ومستقبلهم.





وأشار إلى أن الثانوية العامة ليست نهاية الكون، ويجب عليهم التفكير والتخطيط للمستقبل بشكل سليم، دون توقيف حياته على مجموع الثانوية العامة.



