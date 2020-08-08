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مرأة

بثمار التمر.. اخفي علامات تقدم السن فى وجهك

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:02 ص
بثمار التمر... اخفي
بثمار التمر... اخفي علامات تقدم السن فى وجهك
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أسماء عبد الحفيظ

يعتقد الجميع أن التمر للأكل فقط، ولكن هذا ليس صحيحا، فبدأ يتجه خبراء التجميل إلى استعمال التمر للتجميل واختفاء علامات تقدم السن.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل ماسك طبيعي لمحاربة التجاعيد والحصول على بشرة اكثر شبابا، باستخدام حبات التمر.

مكونات القناع :
ملعقتان من العسل
3 ثمرات توت
3 ملاعق من زيت اللوز
قطرتان من زيت الكامويل

طريقة التحضير:

فى وعاء ابدئى فى هرس التوت ثم قومى بإضافة العسل وزيت اللوز وزيت الكامويل حتى يتجانسوا تماما ويشكلوا خليط متجانس لتبدئى فى توزيعه على بشرتك وتركه لمدة 10 دقائق ثم تنظيف بشرتك بالطريقة المعتادة وستدهشين بالنتيجة ...سيساعد هذا القناع على تفتيح بشرتك وشد ترهلاتها فى الوقت نفسه.

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