تحسين حياة المواطنين.. خالد عبد الفتاح يكشف الهدف من مبادرة حياة كريمة

قال خالد عبد الفتاح، مستشار وزير التضامن مدير مبادرة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين نوعية حياة المواطنين.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الهدف الرئيسي للمبادرة هو تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر فقرًا، لافتا أن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل المواطن المصري".





ونوه إلى أن المبادرة تستهدف حوالي 3 ملايين أسرة، بمتوسط ما يزيد عن 15 مليون نسمة تستهدفهم المبادرة في العام الأول لها، أن وزارة التضامن الاجتماعي تركز أكثر على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى الأكثر احتياجًا أو الأكثر فقرًا.





وأكد أن المبادرة تعمل أيضًا على محو الأمية، وقامت بعمل حملات لتعليم المواطنين من أجل أشياء كثيرة منها استخراج الرخصة أو العمل.