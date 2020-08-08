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أخبار العالم

وسائل إعلام: الملياردير اللبناني كارلوس سليم سيساعد على إعادة بناء مرفأ بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام محلية مكسيكية إن  الملياردير المكسيكي من أصول لبنانية، كارلوس سليم، سيساعد في إعادة بناء مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي دمره يوم الثلاثاء الماضي. 

وقال رئيس المركز اللبناني في المكسيك، أمين كرم، في لقاء مع محظة Noticias MVS: "جمع التبرعات من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة، بدأ قبل انفجار مرفأ بيروت المأساوي ولا يزال هذا العمل مستمرًا".

وأضاف: " المركز يخوض حملة من أجل إرسال مساعدات إلى فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، وهناك رجال أعمال يبحثون عن إمكانيات لإعادة بناء ميناء بيروت".

وتابع: "كارلوس سليم سيساعد في تمويل إعادة البناء".

وأسفر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 154 شخصا وجرح آلاف آخرين. 

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