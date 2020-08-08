مشرف مكتب التنسيق: من حق طلاب الدور الثاني التقدم لاختبارات القدرات

أكد السيد عطا مشرف مكتب التنسيق ، أن الوزارة أطلقت اليوم انفوجراف يحدد خطوات تقديم الطالب في اختبار القدرات، لافتًا إلى أن التقديم من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق، يمكن للطالب تسجيل اختبار القدرات أو التوجه لمكتب التنسيق.





وأوضح عطا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"الموقع مفتوح بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين ويتم اختيار كلية أو أكثر بحسب الرغبة، وهو مفتوح للطلاب المرشحين للمرحلة الأولى والثانوية من الحاصلين على الثانوية العامة، لافتا إلى أنه من حق طلاب الدور الثاني التقديم في اختبارات القدرات.





وأشار مشرف مكتب التنسيق، إلى أن هناك خلطا بين الحد الأدنى للتقدم للمرحلة والحد الأدنى للقبول بأى كلية من الكليات، مشيرا إلى أن ما يتم تحديده هو الحد الأدنى للمرحلة، حيث هناك ثلاث مراحل، لتقليل كثافة الأعداد، أما الحد الأدنى للقبول يحدده الأعداد التي تقرر قبولها بالكليات وفق السعة والمعايير، ورغبة الطلاب.





ونوه المشرف العام على مكتب التنسيق، إلى أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 37 ألف طالبا وطالبة على موقع مكتب التنسيق للعام الجامعى الجديد 2020 – 2021.