مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور

نظمت عائلة ابو عرام بجهينه مؤتمر جماهيري مع شباب العائلة، بحضور مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ على القائمة الفردية بسوهاج هاشم محمد هاشم، ووائل بدر صقر عن حزب حماة الوطن، وعدد من كبار وعمد عائلات جهينة، وذلك للحث على المشاركة الجماهيرية فى الانتخابات.









وحضر الإجتماع كل من المهندس خيري مقلد وخالد مقلد المأذون الشرعي لجهينة، والشيخ محمود الصديق، والحاج عبد المنعم بخيت دياب الحديوي، ومحمد قمر الدولة الدقيشى أمين حزب حماة وطن بجهينة، والسيده عدل الشريف امينة المرأة بالحزب، والمهندس اسامه عبيد ابوعرام، والحاج محمود السيد فريجه، وحمدي مقلد وعادل مقلد، والصحفي اسلام مقلد، والمهندس أيهاب مقلد، واعضاء هيئة المكتب بالحزب، والعديد من شباب عائلة ابو عرام والعائلات الأخرى.





وخلال الاجتماع قال هاشم محمد هاشم، لا بد على الجميع المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل جاد، والتصويت بشكل صحيح على اوراق اختيار المرشحين حتى لا يتم ابطال صوت الناخب، وذلك بتوعية الشباب وكبار السن على ذلك.





فيما قال خالد مقلد المأذون الشرعي لمركز جهينة، ان النزول للتصويت فى الانتخابات واجب على كل مواطن، لممارسة حقه الدستوري فى اختيار ممثليه داخل مجلس الشيوخ.



