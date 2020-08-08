AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:42 ص
مرشحي حماة الوطن
مرشحي حماة الوطن
Advertisements
اسلام مقلد
نظمت عائلة ابو عرام بجهينه مؤتمر جماهيري مع شباب العائلة، بحضور مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ على القائمة الفردية بسوهاج هاشم محمد هاشم، ووائل بدر صقر عن حزب حماة الوطن، وعدد من كبار وعمد عائلات جهينة، وذلك للحث على المشاركة الجماهيرية فى الانتخابات.


وحضر الإجتماع كل من المهندس خيري مقلد وخالد مقلد المأذون الشرعي لجهينة، والشيخ محمود الصديق، والحاج عبد المنعم بخيت دياب الحديوي، ومحمد قمر الدولة الدقيشى أمين حزب حماة وطن بجهينة، والسيده عدل الشريف امينة المرأة بالحزب، والمهندس اسامه عبيد ابوعرام، والحاج محمود السيد فريجه، وحمدي مقلد وعادل مقلد، والصحفي اسلام مقلد، والمهندس أيهاب مقلد، واعضاء هيئة المكتب بالحزب، والعديد من شباب عائلة ابو عرام والعائلات الأخرى.

وخلال الاجتماع قال هاشم محمد هاشم، لا بد على الجميع المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل جاد، والتصويت بشكل صحيح على اوراق اختيار المرشحين حتى لا يتم ابطال صوت الناخب، وذلك بتوعية الشباب وكبار السن على ذلك.

فيما قال خالد مقلد المأذون الشرعي لمركز جهينة، ان النزول للتصويت فى الانتخابات واجب على كل مواطن، لممارسة حقه الدستوري فى اختيار ممثليه داخل مجلس الشيوخ.

وحث مقلد كافة أطياف المدينة على النزول للخروج بصورة جيدة فى انتخابات مجلس الشيوخ للسير للأمام فى مشوار الديمقراطية والعمل على تحقيق الأهداف السياسية العديدة من وراء تلك الانتخابات لتكون بوابة ثانية بجوار مجلس النواب.
مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور
مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور
مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور
مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور
مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور
مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور
مؤتمر حاشد لمرشحي حماة الوطن فى جهينة بسوهاج.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني الناظر: لست عضوًا بالحزب ولن أترشح على قائمة الوفد في انتخابات الشيوخ

تنسيقية الأحزاب تعلن الدفع بـ 5 مرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

التجمع: فريدة النقاش وعمرو عزت أبرز مرشحى الحزب للقائمة فى انتخابات الشيوخ

المؤتمر: الحزب مستعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ منذ 6 أشهر

بفيديو دعائي.. القائمة الوطنية "من أجل مصر" تبدأ حملاتها لانتخابات مجلس الشيوخ

أبو هشيمة يفتتح مقر حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف

ترشيحاتنا

الصحة توضح .. الأطعمة التي تقي من فيروس كورونا

حتحوت يكشف دور الزمالك وبيراميدز الخفي في تعثر مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي.. فيديو

بعد قرار ترامب الأخير.. تيك توك يهدد برد قانوني ضد أمريكا

ترامب: 3 لقاحات لكورونا وصلت للمرحلة الثالثة من الاختبارات

خالد عكاشة: ما قام به ماكرون في الشارع اللبناني يحتاج إلى الانتباه والحرص

مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو