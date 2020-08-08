AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أمين الوفد بالحسينية يستضيف مرشحي الحزب لحثهم على استكمال مسيرة الديمقراطية

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
Advertisements
يرلمانى
استقبل كامل وحش، أمين حزب الوفد بالحسينية مرشحي مجلس الشيوخ بحزب الوفد، وذلك بحضور لفيف من قيادات الحزب بالشرقية ومن بينهم المستشار حسن وحش والمخرج محمد وحش بقناة المحور و العديد من أهالي مناجاة ابو وحش لدعم مرشحي مجلس الشيوخ بالحزب.

وخلال  المؤتمر حث المخرج محمد وحش كافة أطياف المدينة على النزول للخروج بصورة جيدة فى انتخابات مجلس الشيوخ للسير للأمام فى مشوار الديموقراطية والعمل على تحقيق الاهداف السياسية العديدة من وراء تلك الانتخابات لتكون بوابة ثانية بجوار مجلس النواب.

وكان الوفد قد قرر إعداد وعرض أسماء المرشحين على النظام الفردي أو القائمة من السيدات كلًا في نطاق محافظته في مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.
 
كما أوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد أنه على مدار سنوات طويلة تناهز 100 عام، كان حزب الوفد هو حزب المصريين جميعا لا يفرق بين مسلم ومسيحي بين غنى وفقير، ورغم ما قيل إنه حزب البشوات إلا انه كان يفخر بأنه حزب الجلاليب الزرقاء، ورغم أنه كان يمثل المعارضة إلا أنه كان يمثل المعارضة الوطنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة يكشف عن شروط حزب الوفد لخوض مرشحيه انتخابات مجلسى النواب والشيوخ

أبو شقة: إعلان أسماء مرشحى الوفد فى انتخابات النواب والشيوخ عقب فتح باب الترشح

الوفد يعقد اجتماعا لتحديد أسماء مرشحيه لمقاعد الفردى فى انتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم

قيادي بالوفد ببورسعيد يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

أبو شقة: أتحدى أن يلعب المال السياسي دورا داخل الوفد فى ترشيحات الانتخابات

بالأسماء .. خريطة مرشحي مجلس الشيوخ بالدقهلية

ترشيحاتنا

وسائل إعلام: الملياردير اللبناني كارلوس سليم سيساعد على إعادة بناء مرفأ بيروت

دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يتعادل لـ ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي

هيفاء: منزلي يبعد 500 متر عن موقع تفجير بيروت وتدمر تمامًا

جوارديولا يكشف تفاصيل حديثه مع زيدان عقب قمة أبطال أوروبا

بثمار التمر.. اخفي علامات تقدم السن فى وجهك

تنسيق الجامعات 2020.. موعد بدء المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة