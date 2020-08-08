أمين الوفد بالحسينية يستضيف مرشحي الحزب لحثهم على استكمال مسيرة الديمقراطية

استقبل كامل وحش، أمين حزب الوفد بالحسينية مرشحي مجلس الشيوخ بحزب الوفد، وذلك بحضور لفيف من قيادات الحزب بالشرقية ومن بينهم المستشار حسن وحش والمخرج محمد وحش بقناة المحور و العديد من أهالي مناجاة ابو وحش لدعم مرشحي مجلس الشيوخ بالحزب.





وخلال المؤتمر حث المخرج محمد وحش كافة أطياف المدينة على النزول للخروج بصورة جيدة فى انتخابات مجلس الشيوخ للسير للأمام فى مشوار الديموقراطية والعمل على تحقيق الاهداف السياسية العديدة من وراء تلك الانتخابات لتكون بوابة ثانية بجوار مجلس النواب.





وكان الوفد قد قرر إعداد وعرض أسماء المرشحين على النظام الفردي أو القائمة من السيدات كلًا في نطاق محافظته في مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.