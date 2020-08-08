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أخبار البلد

بدون اللجوء للصراف.. تعرف على ماكينات VTM لـ قطع تذاكر المترو بالخط الثالث

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:18 ص
ماكينات VTM
ماكينات "VTM"
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حمادة خطاب
تستعد وزارة النقل لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.

وستبدأ الوزارة تشغيل المترو الجديد الذى يشمل إضافة 6 محطات جديدة بالخدمة بالخط الثالث الجديدة وهى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، وأن هذه المحطات الـ6 علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد.


ومحطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو سيجاورها ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانا وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.


ومن المخطط مع تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث توافر ماكينات TVM بالمحطات الجديدة لاستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة آليا بدون صراف تذاكر.

وينشر "صدى البلد" خطوات الحصول على تذكرة مترو وكيفية استخدام الماكينة الجديدة واهم مميزاتها فى نقاط .


طريقة الحصول على تذكرة - الضغط باللمس على نص شراء التذكرة الموجودة على الشاشة؟ - ستظهر لك فئات التذاكر الثلاث التي تبدأ (5 ، 7 ، 10). - اضغط على فئة التذكرة المراد الحصول عليها. - إرفاق المبلغ المالي في مخرج أسفل يمين شاشة الماكينة. - ستحصل على التذكرة من الفتحة أسفل يسار الشاشة. - إذا كان هناك نقود متبقية ستخرج من الفتحة أسفل يمين الشاشة. - يمكن دفع ثمن التذكرة من خلال العملات المعدنية من خلال فتحة أسفل يمين شاشة العرض. - يتم وضع النقود قطعة قطعة حتى تصل إلى ثمن التذكرة المراد الحصول عليها. - تخرج التذكرة أسفل يسار شاشة العرض. كما يمكن من خلال ماكينة الصراف الآلي تسديد الاشتراكات - ضع بطاقة الاشتراك داخل الدائرة الحمراء أسفل يسار الشاشة. - يظهر لك الرصيد المتبقى من الاشتراك عبر الشاشة. - ادخل النقود المراد شحنها للاشتراك. - ستظهر لك رسالة برصيدك بعد الشحن.


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