‏ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية إذا فزت في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه إذا فاز بالانتخابات فإن واشنطن ستبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة.





وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إذا فزنا، فسنعقد صفقات مع إيران بسرعة كبيرة. وسنعقد صفقات مع كوريا الشمالية بسرعة كبيرة".





وتابع: "إذا لم أفز في انتخابات 2016، لكانت بلادنا في حرب مع كوريا الشمالية الآن".





وتوترت العلاقات بين إيران وأمريكا منذ انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي قائلة إنه ضعيف للغاية لأنه لم يتناول قضايا غير البرنامج النووي مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها في المنطقة.





يشار إلى أن انتخابات الرئاسية الأمريكية من المقرر إجرائها في مطلع نوفمبر المقبل، حيث يخوض ترامب السباق الرئاسي أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.





ويواجه ترامب اتهامات باستغلال منصة الرئاسة في تحقيق مكاسب سياسية من خلال استخدام خطاب على غرار خطاب الحملات الانتخابية، وذلك أثناء المناسبات الرسمية الممولة من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين، والتي تستهدف إطلاع المواطنين على سياسات الحكومة.







