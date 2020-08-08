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فن

أحمد شيبة يشعل الساحل الشمالي

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

لجأ أحد ملاك أماكن السهر بالساحل الشمالي لخدعة مبتكرة لتمرير حفل صغير للمطرب أحمد شيبة، بعد قرار منع التجمعات الصادر من رئيس مجلس الوزراء وتقنين نسب حضور الحفلات، حيث روج أن المطرب أحمد شيبة وعائلته ضمن المدعويين وطالبه بتقديم بعض أغانيه.
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وشارك شيبة في رمضان الماضي بأغنية بمسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد ‏خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم.‎


يذكر أن شيبه  قد كشف مؤخرا عن سبب رفضه للمشاركة في الدراما التلفزيونية.

خوفا من الإصابة فيروس كورونا، قال أحمد شيبة: "اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسلين رغم إني بحب التمثيل، ونفسي أمثل، وجاءت لي الفرصة، وبسبب أزمة كورونا رفضت ومردتش أمثل.. من خاف سلم".

.وأضاف أحمد شيبة، أنه عُرض عليه مسلسل مع المطرب الشعبي سعد الصغير بدور بطولة، ولكنه رفض أيضا بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلي أن لديه شعورًا داخله بأنه يتمتع بموهبة التمثيل منذ فترة.


.وتابع  شيبة: "حاسس إن عندي موهبة التمثيل، وهكسر الدنيا، وهبقى نجم إن شاء الله الأيام اللي جاية؛ علشان خلاص مبقاش في غناء".

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