أحمد شيبة يشعل الساحل الشمالي

لجأ أحد ملاك أماكن السهر بالساحل الشمالي لخدعة مبتكرة لتمرير حفل صغير للمطرب أحمد شيبة، بعد قرار منع التجمعات الصادر من رئيس مجلس الوزراء وتقنين نسب حضور الحفلات، حيث روج أن المطرب أحمد شيبة وعائلته ضمن المدعويين وطالبه بتقديم بعض أغانيه.

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وشارك شيبة في رمضان الماضي بأغنية بمسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد ‏خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، والأغنية من كلمات رضا المصرى، ألحان حسين محمود، وتوزيع طه الحكيم‎.‎



