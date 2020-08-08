بعد غد.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

يستأنف مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة والتابع للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي المتميز "فركش لما يكش"، اعتبارا من بعد غد الأحد ويستمر عرضه أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، مع الالتزام بنسبة حضور 25 % للجمهور وفقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





"فركش لما يكش" مسرحية استعراضية للأطفال قدمها البيت الفني للمسرح على مدار سنوات بنجاح كبير، حيث يقدم العرض قيم مهمة تحث على أهمية العمل ونشر قيم التعاون ومحبة الجماعة والتكاتف والتعايش والابتعاد عن الكسل والشر ومساعدة الأخرين، من خلال قصة النمر "فركش" الذي يعاني حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وبات هذا النمر لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره إلى أن هجره أصدقاؤه ومضوا في حياتهم.





المسرحية من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس ومن تأليف وإخراج شوقي حجاب، وبطولة مجموعة من فناني مسرح العرائس.



