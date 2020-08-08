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بين الناس

مش عارفين ننام.. مواطن يستغيث من صوت الباعة الجائلين بمنطقة الخلفاوي في شبرا

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
استغاثت إحدى سكان منطقة الخلفاوي بشبرا من خلال رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد بالمسئولين من انتشار الباعة الجائلين.

وقال في استغاثته: ارجو النظر الى الباعة الجائلين واستخدامهم لمكبرات الصوت مش عارفين ننام من ٦ صباحا حتى ٨ مساء شغالين بالميكروفونات انا حاسس ان فى سباق مين  ميكرفونه أعلى.

وتابع: ارحمونا منهم عملين ازعاج دائم لو تم فرض غرامه على  كل بائع معاه مكبر صوت ودفعها فعلا هتنتهى هذه الظاهره سكان شارع الجمهورية وشارع مصطفى الكردى وشارع معمل الألبان وشارع قهوة عمار وشارع عبد الحميد مصطفى متفرع من شارع عبد الحميد الديب الخلفاوى بشبرا.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 0100673536
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