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أخبار العالم

ترامب: روسيا لا تريد إعادة انتخابي لولاية رئاسية ثانية

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن روسيا لا تريد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: ""آخر ما تود أن تراه روسيا رئيسا للولايات المتحدة، هو دونالد ترامب. لأنه لم يكن هناك من كان قاسيا مع روسيا مثلي".

وأشار إلى أن بين إنجازاته التي لا تحبها روسيا دعوته لتعزيز القوات المسلحة الأمريكية، وزيادة الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي، فضلا عن العقوبات التي فرضها على خطوط تصدير الغاز الروسي.

وفي وقت سابق، اتهم مدير جهاز مكافحة التجسس في الولايات المتحدة، ويليا إيفانين، السلطات الروسية بمحاولات تشويه سمعة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن لأنها تعتبره ممثلا لـ "المؤسسة المعادية لروسيا"، ودعم شعبية دونالد ترامب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفت السلطات الروسية مرارا، اتهامها بمحاولات التأثير على العمليات الديمقراطية في أي بلد ما.

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