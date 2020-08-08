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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم السبت 8 -8- 2020

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الأسماك اليوم السبت 8-8-2020 في سوق العبور لتجارة الجملة وفقًا لآخر التغييرات.

وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 19 إلى 22 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 17 إلى 19 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ37 جنيهًا.
 
وبلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيها والفيليه البلطي 90 جنيهًا والبياض الأملس خليجي بـ35 جنيهًا.


وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 42 إلى 48 جنيهًا وسجل سعر البوري 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.

وسجل المرجان رقم 2 نحو 36 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.

وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا والماكريل المجمد 25 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.
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