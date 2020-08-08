وزراء النفط بالخليج والعراق يتوقعون تحسن الاقتصاد العالمي

أجرى وزراء الطاقة من دول خليجية منتجة للنفط، بينها السعودية، ومن العراق، مكالمة وقالوا إن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مشجعة، مشددين على أهمية الالتزام بتخفيضات أوبك+.

وبحسب بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ووزارة النفط العراقية، استعرض الوزراء من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق آخر التطورات في سوق النفط واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي.

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