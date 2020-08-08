انشطار طائرة هندية قادمة من دبي إلى نصفين.. الشرطة: 18 قتيلا و123 مصابا و17 حالة حرجة

لقي أكثر من 17 شخصًا مصرعهم بعد أن انزلقت طائرة تقل ما يصل إلى 200 شخص عن مدرج وانكسرت إلى قطعتين بعد هبوطها في مطار في جنوب الهند وسط هطول أمطار غزيرة، وفقًا للسلطات.





وقالت الشرطة الهندية في بيان لها، إن 18 شخصا على الأقل قتلوا في الحادث أمس الجمعة وأصيب 123 آخرين.





وقال عبد الكريم أحد الضباط الكبار في شرطة ولاية كيرالا، إن القتلى بينهم طياران لطائرة بوينج 737-800 عمرها عامين كانت تعمل في شركة طيران الهند إكسبريس.





وأضاف إن 15 على الأقل من المصابين في حالة حرجة وإن عمليات الإنقاذ انتهت.





وذكرت قناة NDTV الإخبارية أن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضًا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا الواقعة في أقصى جنوب الهند.





وقال مسؤولون إنها كانت رحلة عودة تقل مواطنين هنود إلى البلاد، وتم إيقاف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة مؤقتًا في الهند بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال وزير الطيران المدني هارديب س بوري في بيان، إن الرحلة "تجاوزت المدرج في ظروف ممطرة وانخفضت 35 قدمًا (10.6 مترًا) إلى منحدر قبل أن تنقسم إلى قطعتين".





ويقع مدرج كوزيكود الذي يبلغ ارتفاعه 2850 مترًا على قمة تل مسطح مع وديان عميقة على كلا الجانبين.





وقال الوزير هارديب س بوري، إنه سيتم إجراء تحقيق في الحادث.





وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر تغريدة له على حسابه عبر تويتر عن أفكاره قائلا "مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم"، أن السلطات كانت في مكان الحادث لتقديم المساعدة للمحتاجين.



