واردات النفط الصينية تقفز 25% في يوليو بفعل وصول مشتريات ضخمة جرت عندما انهارت الأسعار في أبريل

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ويزيد ذلك على واردات يوليو 2019 البالغة 9.66 مليون برميل يوميا لكنه يقل عن المستوى القياسي السابق 12.94 مليون برميل يوميا المسجل في يونيووصل الصين نفط خام اشتراه متصيدو الصفقات الصينيون في ابريل ، عندما انحدرت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، بينما تعززت التدفقات أيضا بالتخليص الجمركي لواردات عطلها ازدحام الموانئ الصينية.وخلت البيانات من بلدان المنشأ. لكن إيما لي، المحللة من رفينيتيف، قدرت أن نحو خمسة ملايين طن من النفط الخام الأميركي وصلت الصين في يوليو - وهو مستوى شهري مرتفع غير مسبوق - وأن حوالي مليون طن قد يتأخر وصولها إلى أغسطس آب بسبب ازدحام الموانئ.وتضغط تسليمات قياسية على مرافق الموانئ منذ أواخر مايو متسببة في اختناقات حادة بالموانئ الرئيسية مثل تشينغداو وريتشاو وتشوشان حيث اضطرت الناقلات للانتظار لأسابيع لتفريغ حمولاتها.ويقول المحللون ومسؤولو الموانئ إن الازدحام قد يستمر هذا الشهر.ولم تصدر الصين إلا 3.21 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة الشهر الماضي، أدنى مستوى منذ يناير 2017.ويقل ذلك عن صادرات يونيو البالغة 3.88 مليون طن وينخفض 41.5 بالمئة عن يوليو من العام الماضي.يأتي تباطؤ الصادرات مع محاولة مصافي التكرير تقليص مخزونات الوقود المتضخمة بعد إنتاج كميات قياسية في يونيو .وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن واردات الغاز الطبيعي، سواء المنقولة بالأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، بلغت 7.35 مليون طن في يوليو منخفضة 6.9 بالمئة عنها قبل عام.