طالبان: واشنطن لم تطلب معلومات عن التواطؤ المزعوم مع روسيا

قال المتحدث باسم مكتب طالبان السياسي، سهيل شاهين، إن واشنطن لم تطلب من حركة طالبان المسلحة تقديم أي معلومات حول تواطؤها المزعوم مع روسيا؛ لأن الولايات المتحدة تعلم أن هذه مجرد مزاعم.





ودحض شاهين المزاعم حول منح روسيا منحها لحركة طالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.





ولم يسأل الجانب الأمريكي عن هذا لأنهم يعرفون أيضًا أن هذا ليس حقيقة، إنه غير صحيح، إنه مزيف، لذا لم يسألوا عن ذلك.





وقال شاهين "الآن لدينا قناة اتصال عسكرية، إذا كان هناك أي نوع من الانتهاك، نرسل لهم بياناتنا ومذكراتنا ... وهم يرسلون لنا أيضًا".





وأضاف عندما سئل عما إذا كانت الخدمات الأمريكية الخاصة طلبت أي معلومات وعما إذا كانت طالبان قد وافقت على التعاون في هذا الشأن، قائلا إن |حركة طالبان المتشددة لا تشتري أسلحة من موسكو، لأن لديهم علاقات سياسية فقط" مشيرًا إلى أن الحركة، التي تمتلك بالفعل مخزونًا من الأسلحة، تشتري أيضًا معدات من الجيش الأفغاني.





وتابع "أنا أرفض هذا الادعاء، إنه غير صحيح، لدينا علاقات مع روسيا، لكنها علاقات سياسية، مكتبنا السياسي في الدوحة له علاقات مع روسيا، وله علاقات مع دول الجوار ودول إقليمية أخرى، فهو على هذا المستوى فقط، وليست لدينا علاقات عسكرية معهم، لذلك نحن نرفض ذلك تمامًا".





واستطرد أيضًا فيما يتعلق بأسلحتنا، لدينا مخزون من الأسلحة داخل أفغانستان، كما أننا نشتري أسلحة جيش لإدارة كابول.





وتابع 'لدينا علاقات مع وزارة خارجية الاتحاد الروسي، إنها مفتوحة، وإذا كان لدينا لقاءات معهم، يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".





وواصل شاهين "لقد أجرينا أيضا... محادثات وتجمعات في موسكو، كانت مفتوحة لجميع وسائل الإعلام، لذا فهذه العلاقات مفتوحة وأنت تعرف ذلك".





تشارك موسكو بنشاط في الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في أفغانستان، وقد استضافت عدة جولات من المشاورات على مدى السنوات القليلة الماضية.





وتابع شاهين "لقد لعبوا دورًا مهمًا في الماضي من خلال عقد اجتماع للأفغان في موسكو، وقد شاركنا للمرة الأولى في المحادثات".