معنديش فكرة.. رئيس طبية الجبلاية يكشف تفاصيل جديدة فى إلغاء مسحة كورونا بالدوري

كشف الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، تفاصيل جديدة فى مطالبة الجبلاية وزارة الصحة بشأن إلغاء الاعتماد على مسحات فيروس كورونا للاعبى أندية الدورى الممتاز.









كانت أنباء ترددت عن مطالبة اتحاد الكرة بالاكتفاء بإجراء تحليل دم للاعبى أندية الدورى الممتاز ومختلف المسابقات المحلية، وإلغاء عمل مسحات فيروس كورونا قبل المباريات وبعدها.









وقال الدكتور محمد سلطان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "معنديش فكرة والجبلاية لم تطلب إلغاء الاعتماد على مسحات فيروس كورونا قبل وبعد المباريات، ونتبع جميع التعليمات الصحية الواردة إلينا".









وأضاف: "إحنا بننتظر بروتوكول وتعليمات وزارة الصحة ونسير وفقا عليه فى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتفادى إصابة أى من عناصر المنظومة الرياضية داخل الملاعب".









يذكر أن فريق الزمالك تغلب على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى المباراة المؤجلة من المسابقة المحلية بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.